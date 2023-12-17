İsmail Kartal'dan Samandıra'da 'Galatasaray' yasağı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Galatasaray ile hem ligde hem de Süper Kupa'da karşılaşacak Fenerbahçe'de İsmail Kartal oyuncularına, "Önce önümüzdeki maçı kazanmamız gerek" uyarısı yaptı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan Samandıra'da 'Galatasaray' yasağı
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17 Aralık 2023 11:01
Fenerbahçe camiası Galatasaray derbileri için geri sayıma geçmişken, İsmail Kartal'dan oyuncularına yasak geldi.

Ligde ve kupada üst üste oynanacak çifte derbi öncesi, tecrübeli teknik adam, "Bizim için en kıymetli olan önümüzdeki maç. Şimdi rakibimiz Kayserispor. Deplasmanda zor bir mücadele olacak. Tüm konsantrasyonunuzu bu karşılaşmaya verin. En ufak hatanın bedeli çok ağır olur" derken Samandıra'da derbi sohbetlerini yasakladı.

"DERBİ ÖNCESİ KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Kayseri'nin haftalardır yenilmediğini oyuncularına hatırlatan İsmail Kartal, "Bu sezon evinde hiç maç kaybetmemiş, morali ve direnci yüksek, kazanma alışkanlığı olan bir rakip bizi bekliyor" derken, "Derbi öncesi kazanmak bizim için çok önemli" vurgusu yaptı.



"CEZALI İSTEMİYORUM"

Ceza sınırında olan Crespo ve İrfan Can başta olmak üzere tüm oyuncularına kart ikazında bulunan Kartal, "Bizim için galibiyet kadar derbiye eksiksiz çıkmak da önemli" diyerek dikkatli olmalarını istedi.  

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