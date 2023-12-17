İsmail Kartal'dan Samandıra'da 'Galatasaray' yasağı

camiası Galatasaray derbileri için geri sayıma geçmişken,'dan oyuncularınageldi.Ligde ve kupada üst üste oynanacak çifte derbi öncesi, tecrübeli teknik adam,derkenKayseri'nin haftalardır yenilmediğini oyuncularına hatırlatan İsmail Kartal,derken,vurgusu yaptı.Ceza sınırında olan Crespo ve İrfan Can başta olmak üzere tüm oyuncularına kart ikazında bulunan Kartal,diyerek dikkatli olmalarını istedi.