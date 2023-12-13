İsmail Kartal'dan sakatlık ve TFF açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ve İrfan Can Kahveci, Konferans Ligi'nde oynanacak Spartak Trnava maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte İsmail Kartal'ın ve İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları:
İrfan Can Kahveci: "Sezona çok iyi başladık. Sonrasında şanssızlıklarımız oldu, sakatlıklar. Şimdi toparlamaya başladık. Yarın da kazanıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz."
İrfan Can Kahveci: "Taraftarlarımızdan bir önceki maç için özür dileriz. Takımda iyi bir reaksiyon vermemiz gerektiğini konuştuk ve sonrasında da iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum."
İrfan Can Kahveci: "Kariyerimin en skorer sezonunu geçirsem de beni en çok iştahlandıran oyuna verdiğim katkı. Hocamızın sisteminin benim skor yapmamda katkısı büyük. Geçen sene de kanat oynuyordum ama bu sene daha farklı bir sistemle oynuyoruz."
İrfan Can Kahveci: "Fenerbahçe'ye 8 numara olarak transfer oldum kulübümüzün nerede ihtiyacı varsa orada oynarım. Tabii ki 8 numara oynamaktan daha büyük keyif alıyorum ama takımımızın nerede ihtiyacı varsa orada oynayacağım."
İsmail Kartal: "Yarın kendi seyircimizin önünde 3 puan alıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Yarın elimiz güçlü, kadromuz bayağı geniş. Son 2 lig maçında da Nordsjaelland maçındaki ağır skordan sonra iyi toparlandık, iyi reaksiyon verdik."
"Rotasyon olacak mı?"
İsmail Kartal: "Bugün 1-2 oyuncumun durumuna bakıp karar vereceğim. Kazandığımız takdirde her türlü çıkıyoruz. Farklı kazanıp yarınki maçın durumuna göre lider çıkma durumumuz var. Bugün oyuncularımla konuşacağız bunları."
İsmail Kartal: "Serdar Aziz takımla çalışıyor doğru ama henüz hazır değil. 6 haftadır idman yapmıyor. Maç ritmini yakalaması gerekiyor, bakalım göreceğiz."
İsmail Kartal: "Halil Umut Meler ve hakem camiasına geçmiş olsun diliyorum, bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını diliyorum. Liglerin ertelenmesi ile ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Açıklamayı kulübümüz yapacaktır."
İsmail Kartal: "Bir kendi evimizde oynayacakken şimdi deplasmana gideceğiz ligde ama TFF'nin aldığı karara yapabileceğimiz bir şey yok. Bu kulübümüzü ilgilendiren bir durum."
İsmail Kartal: "Becao'nun Ocak ayının ortalarına doğru takımla antrenmanlara başlamasını bekliyorum. Kesin değil ama benim öngörüm bu yönde."
İşte İsmail Kartal'ın ve İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları:
İrfan Can Kahveci: "Sezona çok iyi başladık. Sonrasında şanssızlıklarımız oldu, sakatlıklar. Şimdi toparlamaya başladık. Yarın da kazanıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz."
İrfan Can Kahveci: "Taraftarlarımızdan bir önceki maç için özür dileriz. Takımda iyi bir reaksiyon vermemiz gerektiğini konuştuk ve sonrasında da iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum."
İrfan Can Kahveci: "Kariyerimin en skorer sezonunu geçirsem de beni en çok iştahlandıran oyuna verdiğim katkı. Hocamızın sisteminin benim skor yapmamda katkısı büyük. Geçen sene de kanat oynuyordum ama bu sene daha farklı bir sistemle oynuyoruz."
İrfan Can Kahveci: "Fenerbahçe'ye 8 numara olarak transfer oldum kulübümüzün nerede ihtiyacı varsa orada oynarım. Tabii ki 8 numara oynamaktan daha büyük keyif alıyorum ama takımımızın nerede ihtiyacı varsa orada oynayacağım."
İsmail Kartal: "Yarın kendi seyircimizin önünde 3 puan alıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Yarın elimiz güçlü, kadromuz bayağı geniş. Son 2 lig maçında da Nordsjaelland maçındaki ağır skordan sonra iyi toparlandık, iyi reaksiyon verdik."
"Rotasyon olacak mı?"
İsmail Kartal: "Bugün 1-2 oyuncumun durumuna bakıp karar vereceğim. Kazandığımız takdirde her türlü çıkıyoruz. Farklı kazanıp yarınki maçın durumuna göre lider çıkma durumumuz var. Bugün oyuncularımla konuşacağız bunları."
İsmail Kartal: "Serdar Aziz takımla çalışıyor doğru ama henüz hazır değil. 6 haftadır idman yapmıyor. Maç ritmini yakalaması gerekiyor, bakalım göreceğiz."
İsmail Kartal: "Halil Umut Meler ve hakem camiasına geçmiş olsun diliyorum, bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını diliyorum. Liglerin ertelenmesi ile ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Açıklamayı kulübümüz yapacaktır."
İsmail Kartal: "Bir kendi evimizde oynayacakken şimdi deplasmana gideceğiz ligde ama TFF'nin aldığı karara yapabileceğimiz bir şey yok. Bu kulübümüzü ilgilendiren bir durum."
İsmail Kartal: "Becao'nun Ocak ayının ortalarına doğru takımla antrenmanlara başlamasını bekliyorum. Kesin değil ama benim öngörüm bu yönde."
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