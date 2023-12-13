İsmail Kartal'dan sakatlık ve TFF açıklaması

İsmail Kartal: "Yarın kendi seyircimizin önünde 3 puan alıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Yarın elimiz güçlü, kadromuz bayağı geniş. Son 2 lig maçında da Nordsjaelland maçındaki ağır skordan sonra iyi toparlandık, iyi reaksiyon verdik."



"Rotasyon olacak mı?"



İsmail Kartal: "Bugün 1-2 oyuncumun durumuna bakıp karar vereceğim. Kazandığımız takdirde her türlü çıkıyoruz. Farklı kazanıp yarınki maçın durumuna göre lider çıkma durumumuz var. Bugün oyuncularımla konuşacağız bunları."



İsmail Kartal: "Serdar Aziz takımla çalışıyor doğru ama henüz hazır değil. 6 haftadır idman yapmıyor. Maç ritmini yakalaması gerekiyor, bakalım göreceğiz."





Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ve İrfan Can Kahveci, Konferans Ligi'nde oynanacak Spartak Trnava maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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