İsmail Kartal'dan Ryan Kent ve Livakovic açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'dan Ryan Kent ve Livakovic açıklaması
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03 Eylül 2023 21:35
Son güncelleme 03 Eylül 2023 21:37
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

''ÜÇ GÜNDE BİR MAÇ OYNUYORUZ''

"Twente maçı çok yüksek tempolu oldu. Ülke puanı kazandırdık ve namağlup gruplara kaldık. Üç günde bir maç oynuyoruz. Ankaragücü iyi bir takım. Onlara çok fazla hazırlanamasak bile neler yapabileceklerini oyuncularımıza anlattık."

RYAN KENT AÇIKLAMASI

''Geniş bir kadromuz var. Bundan sonraki maçlarda da farklı kadrolar olabilir. Sakatlarımız var, bazı bölgelerde az oyuncularımız var. Takım içinde denge yapacağız. Ryan Kent için böyle bir karar aldık. Zaten bizim oynayan oyuncumuz. Ummadığınız başka oyuncular da kadroya giremeyebilir."

''LIVAKOVIC'İN UFAK PROBLEMİ VAR''

"Dominik Livakovic'in ufak bir problemi vardı, doktorla konuştuk. Kadroya aldık en azından, kendisi de bunu istedi. Problem olsa, 3-5 hafta oynamayabilirdi."

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