İsmail Kartal'dan Ryan Kent'e: "Sen moralini bozma"

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, son Ankaragücü maçında kadroya almadığı Ryan Kent'le özel olarak görüştü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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İsmail Kartal'dan Ryan Kent'e: 'Sen moralini bozma'
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11 Eylül 2023 08:56
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son Ankaragücü maçında kadroya almadığı Ryan Kent'le bir görüşme gerçekleştirdi.

"SEN MORALİNİ BOZMA"

Oyuncusundan yüksek performans beklediğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Taktik amaçlı kadroya almadım seni. Bunu o gün de söyledim. Yine söylüyorum. Başka isimler de gün gelecek kadroda olmayacak. Sen moralini bozma çalışmaya devam et. Böyle çalıştığın sürece formayı kaparsın" dedi.



1 GOL, 1 ASİST

Fenerbahçe'de toplam 4 resmi maçta forma giyen Kent, 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.  

 
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