Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son Ankaragücü maçında kadroya almadığı Ryan Kent'le bir görüşme gerçekleştirdi.
"SEN MORALİNİ BOZMA"
Oyuncusundan yüksek performans beklediğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Taktik amaçlı kadroya almadım seni. Bunu o gün de söyledim. Yine söylüyorum. Başka isimler de gün gelecek kadroda olmayacak. Sen moralini bozma çalışmaya devam et. Böyle çalıştığın sürece formayı kaparsın" dedi.
1 GOL, 1 ASİST
Fenerbahçe'de toplam 4 resmi maçta forma giyen Kent, 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
"SEN MORALİNİ BOZMA"
Oyuncusundan yüksek performans beklediğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Taktik amaçlı kadroya almadım seni. Bunu o gün de söyledim. Yine söylüyorum. Başka isimler de gün gelecek kadroda olmayacak. Sen moralini bozma çalışmaya devam et. Böyle çalıştığın sürece formayı kaparsın" dedi.
1 GOL, 1 ASİST
Fenerbahçe'de toplam 4 resmi maçta forma giyen Kent, 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.