Fenerbahçe'de bugün deplasmanda oynanacak Ankaragücü maçı öncesinde Teknik Direktör İsmail Kartal'dan takıma uyarı geldi.
Şu ana kadar oynadığı tüm maçları kazanan sarı-lacivertliler 5-1 galip bitirdikleri Twente maçının rövanşında ilk yarıda teknik heyetin istediği performansı ortaya koyamadı. Rakibin oyununa ayak uyduran takım kendi sisteminden uzaklaştı.
Teknik direktör İsmail Kartal da bunun bir daha tekrar edilmemesi gerektiğini ifade ederek kendi oyunlarını oynayacaklarını ve rakibe ayak uydurmayacaklarını ifade etti. Sonuç ne olursa, atmosfer ne olursa olsun bundan kopmadıkları müddetçe başarıya gideceklerinin altını çizen Kartal, "Twente maçının ilk yarısında istediğimiz futbolu oynayamadık. Rakibin anlayışına bakmadan kendi oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız" ifadelerini kullandı.
OLUMLU HAVAYI BOZMAK İSTEMİYOR
Sarı-lacivertliler ayrıca hem taraftarla hem de takım içinde yakalanan olumlu havayı bozmak istemiyor. Önce transferler, ardından da İsmail Kartal'ın oynattığı oyun ve aldığı sonuçlarla sarı-lacivertliler sezona iyi bir başlangıç yaptı. Bunun ardından camia ve taraftar da morallendi.
Yakalanan olumlu havanın devam etmesi ve özgüvenin daha da artması için kazanarak yola devam etmek gerekiyor. Takım içinde hafta içinde yapılan konuşmalarda bunun altı çizilmeye devam ediyor.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Şu ana kadar oynadığı tüm maçları kazanan sarı-lacivertliler 5-1 galip bitirdikleri Twente maçının rövanşında ilk yarıda teknik heyetin istediği performansı ortaya koyamadı. Rakibin oyununa ayak uyduran takım kendi sisteminden uzaklaştı.
Teknik direktör İsmail Kartal da bunun bir daha tekrar edilmemesi gerektiğini ifade ederek kendi oyunlarını oynayacaklarını ve rakibe ayak uydurmayacaklarını ifade etti. Sonuç ne olursa, atmosfer ne olursa olsun bundan kopmadıkları müddetçe başarıya gideceklerinin altını çizen Kartal, "Twente maçının ilk yarısında istediğimiz futbolu oynayamadık. Rakibin anlayışına bakmadan kendi oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız" ifadelerini kullandı.
OLUMLU HAVAYI BOZMAK İSTEMİYOR
Sarı-lacivertliler ayrıca hem taraftarla hem de takım içinde yakalanan olumlu havayı bozmak istemiyor. Önce transferler, ardından da İsmail Kartal'ın oynattığı oyun ve aldığı sonuçlarla sarı-lacivertliler sezona iyi bir başlangıç yaptı. Bunun ardından camia ve taraftar da morallendi.
Yakalanan olumlu havanın devam etmesi ve özgüvenin daha da artması için kazanarak yola devam etmek gerekiyor. Takım içinde hafta içinde yapılan konuşmalarda bunun altı çizilmeye devam ediyor.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.