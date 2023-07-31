Yeni sezonun ilk resmi maçını Zimbru ile Kadıköy'de oynayan Fenerbahçe beklendiği gibi rahat ve farklı bir galibiyete imza attı. Teknik Direktör İsmail Kartal, Moldova ekibiyle yapılan karşılaşmanın ardından takımla gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında hala eksikleri olduklarını ifade etti.
Futbolcularından skora bakmamalarını isteyen deneyimli teknik adam, aynı konsantrasyon ve istekle çalışmalara devam etmeleri gerektiğini dile getirdi. İsmail Kartal'ın özellikle oyun temposu, rakibi orta sahada karşılama ve ön alan presi konusunda mesafe almaları gerektiği konusunda bir dizi uyarıda bulunduğu kaydedildi. Sarı-lacivertli takımın en deneyimli isimlerinden Dusan Tadic de Zimbru maçından sonra yaptığı açıklamada farklı galibiyete rağmen eksik noktaları olduğuna vurgu yapmıştı.
FARKLI İSİMLER KENDİLERİNİ GÖSTERECEK
Bu arada Zimbru ile oynanan ilk maçı 5-0 kazanan sarı-lacivertliler yarın akşam Moldova'da rövanş mücadelesine çıkacak. UEFA Konferans Ligi'nde 3. turun çok büyük ölçüde garantilenmesi sebebiyle ikinci maçta farklı isimler süre alacak.
Bu müsabaka forma şansını zorlamak isteyen isimler için son derece önemli. Daha zorlu ve kritik maçlar öncesinde rekabetin içinde yer alabilmek için alternatif kadroda yer alan birçok isim rövanş randevusunda kendilerini göstermeye çalışacak.
Futbolcularından skora bakmamalarını isteyen deneyimli teknik adam, aynı konsantrasyon ve istekle çalışmalara devam etmeleri gerektiğini dile getirdi. İsmail Kartal'ın özellikle oyun temposu, rakibi orta sahada karşılama ve ön alan presi konusunda mesafe almaları gerektiği konusunda bir dizi uyarıda bulunduğu kaydedildi. Sarı-lacivertli takımın en deneyimli isimlerinden Dusan Tadic de Zimbru maçından sonra yaptığı açıklamada farklı galibiyete rağmen eksik noktaları olduğuna vurgu yapmıştı.
FARKLI İSİMLER KENDİLERİNİ GÖSTERECEK
Bu arada Zimbru ile oynanan ilk maçı 5-0 kazanan sarı-lacivertliler yarın akşam Moldova'da rövanş mücadelesine çıkacak. UEFA Konferans Ligi'nde 3. turun çok büyük ölçüde garantilenmesi sebebiyle ikinci maçta farklı isimler süre alacak.
Bu müsabaka forma şansını zorlamak isteyen isimler için son derece önemli. Daha zorlu ve kritik maçlar öncesinde rekabetin içinde yer alabilmek için alternatif kadroda yer alan birçok isim rövanş randevusunda kendilerini göstermeye çalışacak.
MOLDOVA'YA UÇUYORLAR
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile yarın deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertli futbolcuların, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde durduğu bildirildi. Fenerbahçe bugün öğle saatlerinde Moldova'ya hareket edecek. İsmail Kartal saat 18.30'da başlayacak basın toplantısında maçla ilgili açıklamalarda bulunacak.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile yarın deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertli futbolcuların, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde durduğu bildirildi. Fenerbahçe bugün öğle saatlerinde Moldova'ya hareket edecek. İsmail Kartal saat 18.30'da başlayacak basın toplantısında maçla ilgili açıklamalarda bulunacak.