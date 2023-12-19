İsmail Kartal'dan, Osayi'ye özel görev

Fenerbahçe'nin, Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel'e teknik direktör İsmail Kartal'dan özel görev.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan, Osayi'ye özel görev
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19 Aralık 2023 09:44
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Bright Osayi-Samuel'e Kayserispor deplasmanında özel bir görev verecek.

Kartal, 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu sağ kanatta 1'e 1 bırakacak özel setler hazırlıyor. Osayi bu sezon 2 defa ağları sarstı, 1'de asist yaptı.

Gücüyle ve atletizmiyle hücum oyuncularını, bindirmeleriyle de rakip savunmacıları çok yıpratıyor.

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