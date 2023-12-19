İsmail Kartal'dan, Osayi'ye özel görev

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Bright Osayi-Samuel'e Kayserispor deplasmanında özel bir görev verecek.
Kartal, 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu sağ kanatta 1'e 1 bırakacak özel setler hazırlıyor. Osayi bu sezon 2 defa ağları sarstı, 1'de asist yaptı.
Gücüyle ve atletizmiyle hücum oyuncularını, bindirmeleriyle de rakip savunmacıları çok yıpratıyor.
Kartal, 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu sağ kanatta 1'e 1 bırakacak özel setler hazırlıyor. Osayi bu sezon 2 defa ağları sarstı, 1'de asist yaptı.
Gücüyle ve atletizmiyle hücum oyuncularını, bindirmeleriyle de rakip savunmacıları çok yıpratıyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU