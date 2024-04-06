İsmail Kartal'dan Olympiakos uyarısı!

Fenerbahçe'de varsa yoksa Konferans Ligi'ndeki Olympiakos karşılaşması. Sarı-lacivertli kurmaylar, Süper Kupa'yı gündemden kaldırırken tüm konsantrasyonlarını Pire'deki ilk maça veriyor.
"OLYMPIAKOS İLE ÇOK ÖNEMLİ MAÇIMIZ VAR"
Teknik patron İsmail Kartal, takımına kafa izni verdi, "Dinlenin gelin. Olympiakos ile çok önemli bir maçımız var" dedi. Bu izinle bazı yabancı futbolcular ülkelerine gitti.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Olympiakos mücadelesinin hazırlıkları bugün devam edecek.
Sağlık heyeti ve sakatlığı bulunan isimler ise tatil yapmıyor.
Cengiz, King, İsmail, Fred, Mert Hakan ve Michy Batshuayi, Can Bartu Tesisleri'ne gelerek hem tedavi oldu hem de kendileri için hazırlanan özel programı uyguladı.
ANALİZLERE GÖMÜLDÜ
İsmail Kartal, bayram tanımıyor tesislerden çıkmıyor. Futbolculara izin vermesine rağmen tecrübeli çalıştırıcı ekibiyle birlikte Olympiakos maçının çalışmalarını yapıyor. Takıma dağıtılan tabletlere rakiple ilgili bilgiler yüklendi. İdmanlarda da taktiksel çalışmalarla rakibi ezberletecek.
"OLYMPIAKOS İLE ÇOK ÖNEMLİ MAÇIMIZ VAR"
Teknik patron İsmail Kartal, takımına kafa izni verdi, "Dinlenin gelin. Olympiakos ile çok önemli bir maçımız var" dedi. Bu izinle bazı yabancı futbolcular ülkelerine gitti.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Olympiakos mücadelesinin hazırlıkları bugün devam edecek.
Sağlık heyeti ve sakatlığı bulunan isimler ise tatil yapmıyor.
Cengiz, King, İsmail, Fred, Mert Hakan ve Michy Batshuayi, Can Bartu Tesisleri'ne gelerek hem tedavi oldu hem de kendileri için hazırlanan özel programı uyguladı.
ANALİZLERE GÖMÜLDÜ
İsmail Kartal, bayram tanımıyor tesislerden çıkmıyor. Futbolculara izin vermesine rağmen tecrübeli çalıştırıcı ekibiyle birlikte Olympiakos maçının çalışmalarını yapıyor. Takıma dağıtılan tabletlere rakiple ilgili bilgiler yüklendi. İdmanlarda da taktiksel çalışmalarla rakibi ezberletecek.