Sezona müthiş bir başlangıç yapan ve hem Trendyol Süper Lig hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde namağlup unvanını korumayı başaran Fenerbahçe 'de Teknik Direktör İsmail Kartal, yakalanan serinin oyuncular üzerinde baskı yaratmaması için yoğun mesai harcıyor.Kurulan güçlü kadroyu bugüne kadar iyi yöneten Kartal'ın Fenerbahçe'si oyun olarak da izleyenlere keyif veriyor. Bu serinin devam etmesi takımın kırılma yaşamaması adına büyük önem taşıyor. Fakat bu önemin yanında tecrübeli çalıştırıcı öğrencilerine her zamanuyarısını da yapıyor.Adil kadro tercihleriyle her oyuncusunun performansını en yükseğe çekmek isteyen Kartal, bu uyarılarla da onların hissedeceği baskıyı en aza indirmeyi amaçlıyor. Sarı-lacivertli takımın teknik patronu her toplantıda öncelikli olarak bu uyarıyı yapıyor.,Ayrıca Spartak Trnava maçında birçok değişiklik yapan İsmail Kartal, Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak mücadelede ideal kadrosuna dönüş yapacak. Çaykur Rizespor ile Spartak Trnava maçı 11'lerine bakıldığında tecrübeli çalıştırıcı tam 9 değişiklik yapmıştı. Son maçta dinlenen birçok isim bugün sahadaki yerini alacak. Sarı-lacivertlilerin Trendyol Süper Lig'de oynanan son Çaykur Rizespor maçı kadrosunda olduğu gibi aynı 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.