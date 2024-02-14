İsmail Kartal'dan öğrencilerine: "Niye koşmadınız?"

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, öğrencilerine 2-2 biten Alanyaspor maçında yenen ilk gol için sitemde bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan öğrencilerine: 'Niye koşmadınız?'
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14 Şubat 2024 10:57
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, öğrencilerine 2-2 biten Alanyaspor maçında yenen ilk gol için sitem etti.

Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir yarışa giren Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği rakibine kaptırmıştı.

Skor sarı-lacivertlileri bir hayli üzerken yenilen goller de gelecek haftalar öncesinde endişe oluşturdu.

Özellikle ilk goldeki iki kare herkesin dikkatini çekti.

"NASIL GERİ KOŞMAZSINIZ?"

Teknik direktör İsmail Kartal da öğrencilerine "O pozisyonda nasıl geri koşmazsınız. Maçın daha başında geri dönmediniz. Kalecimiz ve savunmamız mücadele ederken siz uzakta kaldınız" dedi.

Pozisyonun başında Dominik Livakovic ile birlikte 6 Fenerbahçeli, 4 Alanyasporlu vardı. Golle sonuçlanan atakta son karede Livakovic ile birlikte 3 Fenerbahçeli ceza alanı içinde. Alanyaspor'dan ise 4 oyuncu var. 

 
 

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