İsmail Kartal'dan öğrencilerine: 'Kazanmak zorundayız'

Süper Lig'in ilk yarısını zirvede bitiren, ikinci yarının perdesinideplasmanında açıyor. Sarı-lacivertlilerde tek hedef; bu mücadeleden de üç puanla ayrılarak liderliğini devam ettirmek.Teknik direktör İsmail Kartal, İstanbulspor maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı ve karşılaşmanın önemine dikkat çekti.Rakibin son sırada olmasının kendileri üzerinde rehavet yaratmaması gerektiğinin altını çizen 62 yaşındaki çalıştırıcı,dedi.İstanbulspor maçına 7 oyuncusundan mahrum çıkacak sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir çalışma yaparken İsmail Kartal,diyerek oyuncularından galibiyet istedi.Fenerbahçe ile İstanbulspor 5'i Ziraat Türkiye Kupası, 5'i de Süper Lig maçı olmak üzere son 20 yılda 10 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ligdeki maçlarda rakibini 4 kez yenip, 1 maçtan da beraberlikle ayrılırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçın ise tamamını kazandı.