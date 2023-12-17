İsmail Kartal'dan öğrencilerine: "Hayal edin ve inanın"

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi için hedef gösterdi. Farklı kazanılan Spartak Trnava karşılaşmasından sonra soyunma odasında oyuncularına seslenen tecrübeli çalıştırıcı, "Hayal edin ve inanın. Atina'daki Ayasofya Stadı'nda final oynayacağız" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'dan öğrencilerine: 'Hayal edin ve inanın'
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17 Aralık 2023 09:32
UEFA Konferans Ligi'nde grubunu averajla 12 puan ile lider tamamlayan Fenerbahçe, direkt olarak son 16 turuna katılmaya hak kazandı. Oynanan 6 maçın 5'inde rotasyonlu kadroyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, gözünü finale dikti...

Hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefleyen teknik direktör İsmail Kartal'ın aklında ise 29 Mayıs'ta Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak final var. Tecrübeli çalıştırıcı, Spartak Trnava maçının hemen ardından sıcağı sıcağına oyuncularına kısa bir motivasyon konuşması yaptı.

"HAYAL EDİN VE İNANIN"

Futbolcularına güvenini vurgulayan 62 yaşındaki teknik adam, "Potansiyel ve yetenek olarak finali görebilecek bir kadroya sahibiz" derken, 'Hayal edin ve inanın' vurgusuyla oyuncularına hedef gösterdi.



RAKİP 23 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta gerçekleşecek kura çekimi sonucu belli olacak. Son 16 turu karşılaşmaları ise 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak. 

 
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