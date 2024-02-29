İsmail Kartal'dan öğrencilerine: 'Hatay'ı yenin, affettirin'

'de 3-0'lık Ankaragücü yenilgisinin ardından soyunma odasında soğuk rüzgarların estiği ortaya çıktı. Özellikle İsmail Kartal'ın oyuncularına sert çıktığı öğrenildi.Tecrübeli çalıştırıcı,dedi;diye konuştu.Süper Lig'de Hatayspor ile oynayacakları maçı dair de konuşan İsmail Kartal, galibiyeti ve daha önemlisi üstün bir futbolu da şart koştu.Bir an önce toparlanmaları ve lige konsantrasyon göstermeleri gerektiğini vurgulayan Kartal,ifadelerini kullandı.