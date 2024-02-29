İsmail Kartal'dan öğrencilerine: "Hatay'ı yenin, affettirin"

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ankaragücü performansını, "Bu futbol kabul edilemez" şeklinde yorumlayan İsmail Kartal, takımına hedefi çizdi: "Hatayspor maçında şampiyon olmak isteyen bir oyuncu grubu görmek istiyorum."

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan öğrencilerine: 'Hatay'ı yenin, affettirin'
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29 Şubat 2024 10:27
Fenerbahçe'de 3-0'lık Ankaragücü yenilgisinin ardından soyunma odasında soğuk rüzgarların estiği ortaya çıktı. Özellikle İsmail Kartal'ın oyuncularına sert çıktığı öğrenildi.

"BİZ FENERBAHÇE'YİZ"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Her şey kabul edilebilir ama bu futbol kabul edilemez" dedi; "Önemli olan hatalardan ders almak. Fenerbahçe bu değil, kafamızı yukarı kaldırmak zorundayız. Biz Fenerbahçe'yiz, bize yakışan oyunu oynamamız gerekiyor" diye konuştu.

"BU TAKIMA İNANIYORUM"

Süper Lig'de Hatayspor ile oynayacakları maçı dair de konuşan İsmail Kartal, galibiyeti ve daha önemlisi üstün bir futbolu da şart koştu.

Bir an önce toparlanmaları ve lige konsantrasyon göstermeleri gerektiğini vurgulayan Kartal, "Önümüze bakmalıyız. Hatayspor maçını kazanarak kendimizi affettireceğiz. Bu maçta sahada savaşan, sezon sonunda şampiyon olmak isteyen bir oyuncu grubunu sahada görmek istiyorum. Ben bu takıma inanıyorum, bu sezon şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı. 

 
 

 

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