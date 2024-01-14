İsmail Kartal'dan öğrencilerine: 'Gevşemek yok'

Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, Gaziantep FK karşılaşması öncesi oyuncularını uyardı.
Tecrübeli teknik adamın futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Önümüzde kazanılmayı bekleyen çok bir maç var. Hepinizin kazanma azminden memnunum. Ancak bu durumu sürdürmek çok önemli. Asla gevşemek yok. Her rakibi ciddiye alarak, Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla Gaziantep'ten 3 puanı alarak evimize dönelim" dediği öğrenildi.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Tecrübeli teknik adamın futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Önümüzde kazanılmayı bekleyen çok bir maç var. Hepinizin kazanma azminden memnunum. Ancak bu durumu sürdürmek çok önemli. Asla gevşemek yok. Her rakibi ciddiye alarak, Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla Gaziantep'ten 3 puanı alarak evimize dönelim" dediği öğrenildi.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.