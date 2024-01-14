İsmail Kartal'dan öğrencilerine: "Gevşemek yok"

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçı öncesinde öğrencilerine uyarılarda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmail Kartal'dan öğrencilerine: 'Gevşemek yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2024 13:40
Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, Gaziantep FK karşılaşması öncesi oyuncularını uyardı.

Tecrübeli teknik adamın futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Önümüzde kazanılmayı bekleyen çok bir maç var. Hepinizin kazanma azminden memnunum. Ancak bu durumu sürdürmek çok önemli. Asla gevşemek yok. Her rakibi ciddiye alarak, Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla Gaziantep'ten 3 puanı alarak evimize dönelim" dediği öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.






 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery