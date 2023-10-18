İsmail Kartal'dan o isimlere transfer yasağı

Fenerbahçe'nin yıldızları, yükselen grafikleriyle Avrupa'nın devlerinin radarında. Ancak 4 kupaya birden talip olan İsmail Kartal'dan o isimlere izin çıkmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'dan o isimlere transfer yasağı
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18 Ekim 2023 11:01
Fenerbahçe, bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 16 maçı da kazanmayı başardı. Durum böyle olunca, Avrupa devlerinin scoutları gözünü Fenerbahçe'nin üzerine dikti.

Sarı-lacivertlilerde özellikle Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Bright Osayi Samuel, transferin gözde isimleri.

Satış rekortmeni olan Fenerbahçe bu oyuncuların çıkışından da ciddi gelir elde etmeyi planlıyor. Ancak yönetim ve teknik direktör İsmail Kartal'ın görüşü bu sezon kadroyu bozmamak.



"BU SENE HİÇ KİMSE BİR YERE GİDEMEZ"

İsmail Kartal önceki gün yaptığı basın toplantısında "Fenerbahçe'de hiçbir oyuncunun kafası karışamaz. Bu sene hiç kimse de bir yere gidemez" ifadelerini kullandı.

Teklif alan futbolcular da kupaları toplamadan ayrılmayı düşünmüyor. 

 
 

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