İsmail Kartal'dan Norveçli yıldıza kanca

Avrupa'da ve Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal yoğun mesai harcarken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncuya kancayı taktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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İsmail Kartal'dan Norveçli yıldıza kanca
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05 Ekim 2023 09:05
Son güncelleme 05 Ekim 2023 09:17
Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Lig'nde yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de Portekizli ön libero Miguel Crespo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı- lacivertliler'in 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki futbolcunun sözleşme süresinin olası bir ayrılık ihtimali olması nedeniyle kısa tutulduğu ifade edildi. Crespo'nun ocak ayında ayrılma ihtimaline karşılık teknik direktör İsmail Kartal'da önlem almış gibi gözüküyor.

HEDEF EMIL BREIVIK

Deneyimli hocanın Crespo'nun yerine Molde'nin 23 yaşındaki Norveçli yıldızı Emil Breivik'i transfer etmeyi düşündüğü öğrenildi. Kartal'ın Breivik'i scout ekibine sık sık izlettiği ve transfer komitesinden yıldız futbolcu hakkında rapar aldığı öğrenildi. Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşan Molde'nin genç ismi performansıyla dikkat çekmişti.

2025'TE SONA ERECEK

Güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçilen Emil Breivik'in Norveç ekibi ile olan kontratı 2025'te sona erecek.

EMIL BREIVIK KİMDİR?

Molde altyapısından yetişen 11 Haziran 2000 doğumlu Emil Breivik, Raufoss'ta kiralık olarak forma giydi. Molde'de geçen sezon 35 maça çıkan Breivik 13 gol, 10 asistlik performans sergiledi. 



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