İsmail Kartal'dan Nazım Sangare'nin durumuyla ilgili açıklama!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nazım Sangare'nin sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.
İsmail Kartal, "5-6 maçtır sakatlıklarla uğraşıyoruz. Hep darbe sakatlığı oluyor." dedi.
Sakatlıklarla ilgili sözlerine devam eden İsmail Kartal "Nazım Sangare'nin çapraz bağları koptu, 6 ay oynayamayacak." açıklamasını yaptı.
İsmail Kartal, "5-6 maçtır sakatlıklarla uğraşıyoruz. Hep darbe sakatlığı oluyor." dedi.
Sakatlıklarla ilgili sözlerine devam eden İsmail Kartal "Nazım Sangare'nin çapraz bağları koptu, 6 ay oynayamayacak." açıklamasını yaptı.
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