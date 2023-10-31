İsmail Kartal'dan muhteşem dönüş!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, Jorge Jesus ile 411 olan başarılı pas değerini 428'e, 5.6'lık isabetli şut ortalamasını da 7.3'e yükseltti. Topa hakimiyeti %59.6'dan %59.8'e, top çalmayı 15.9'dan 17.1'e çıkardı

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'dan muhteşem dönüş!
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31 Ekim 2023 12:06
Pendikspor karşısında resital sunan, Süper Lig tarihinde sezona 10'da 10 ile başlayan ilk takım olan, toplamda ise 19'da 19'a ulaşan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Jorge Jesus'u da unutturdu. Kanarya, maç başına başarılı pas değerinde 411'den, 428'e çıkarken, yüzdesini de 83.4'ten, 84.6'ya taşıdı. Kanatları daha çok kullanan F.Bahçe'de isabetli orta karnesi 4.8'den (%27), 6.5'e (%32) yükseldi.

HÜCUM VE SAVUNMA

Geride kalan sezonda maç başına 15.6 şut ve 5.6 isabet ortalaması tutturan Fenerbahçe, Kartal ile şutta 17.8'i, çerçeveyi bulmada da 7.3'ü yakaladı. Topa sahip olma değeri %59.6'dan %59.8'e çıktı. Ayrıca maç başına isabetli şut (5.6), gol (2.9), gol beklentisi (2.71), net pozisyon (5.4) ve kalesine gelen şut (1.8) ortalamasıyla da ligin en iyi ekibi olmayı başardı.



SADECE GOL SAYISI AYNI

Savunmada da iyi işler çıkaran Kanarya, top çalma performansını 15.9'dan 17.1'e, pas arasını da 9.3'ten 9.9'a çekti. Jesus'un geçen yılki takımı, Süper Lig'de 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 23 puan toplamış, 29 gol atıp 10 gol yemişti. Kartal'ın talebeleri ise 10 karşılaşmada puan kaybı yaşamadı. Geçen sezon olduğu gibi 29 gol attı ama kalesinde sadece 5 gol gördü. 

 
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