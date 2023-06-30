İsmail Kartal'dan Miha Zajc kararı!

Edin Dzeko ve Ryan Kent'i renklerine bağlayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Miha Zajc'ın kadroda tutulmasını talep etti.
Zajc'ı daha önce çok etkili kullanan Kartal'ın oyun planında Sloven oyuncunun rolü yine büyük olacak. Zajc'ın top tekniği, oyun zekası, sabırlı oyunu ve soğuk kanlılığı kritik öneme sahip.
Gerek 8, gerekse 10 numara pozisyonunda oynayabilen 29 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme görüşmeleri uzun süredir devam ediyordu ancak imza atılmamıştı.
JESUS'UN SİSTEMİNE UYMAMIŞTI
Geçen sezon beklediği kadar forma şansı bulmayan ve Jesus'un sistemine uymayan futbolcu ayrılığın eşliğine kadar gelmişti. Portekizli teknik adamın vedası sonrası imza atmak için yeni teknik adamı bekleyen Zajc'la maddi olarak da ortak noktaya çok yaklaşılmıştı.
İtalyan kulüpleri başta olmak üzere birçok talibi bulunan ve bonservisi elinde olan deneyimli oyuncunun, İsmail Kartal'ın göreve getirilmesi sonrası sarı-lacivertli kulüple sözleşme yenilemesi bekleniyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Empoli'den Ocak 2019'da 3,5 milyon euro karşılığında transfer edilen Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla 102 resmi maça çıktı. Rakip ağlara 18 gol gönderen Sloven yıldız, 7 kez de asist yaptı.
Zajc'ı daha önce çok etkili kullanan Kartal'ın oyun planında Sloven oyuncunun rolü yine büyük olacak. Zajc'ın top tekniği, oyun zekası, sabırlı oyunu ve soğuk kanlılığı kritik öneme sahip.
Gerek 8, gerekse 10 numara pozisyonunda oynayabilen 29 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme görüşmeleri uzun süredir devam ediyordu ancak imza atılmamıştı.
JESUS'UN SİSTEMİNE UYMAMIŞTI
Geçen sezon beklediği kadar forma şansı bulmayan ve Jesus'un sistemine uymayan futbolcu ayrılığın eşliğine kadar gelmişti. Portekizli teknik adamın vedası sonrası imza atmak için yeni teknik adamı bekleyen Zajc'la maddi olarak da ortak noktaya çok yaklaşılmıştı.
İtalyan kulüpleri başta olmak üzere birçok talibi bulunan ve bonservisi elinde olan deneyimli oyuncunun, İsmail Kartal'ın göreve getirilmesi sonrası sarı-lacivertli kulüple sözleşme yenilemesi bekleniyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Empoli'den Ocak 2019'da 3,5 milyon euro karşılığında transfer edilen Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla 102 resmi maça çıktı. Rakip ağlara 18 gol gönderen Sloven yıldız, 7 kez de asist yaptı.
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