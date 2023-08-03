İsmail Kartal'dan Michy Batshuayi'ye: ''Bizim için önemlisin!''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Dzeko'nun transferi sonrası yedeğe düşen Batshuayi ile bir toplantı yaptığı ve "Takımdaki farklı golcülerden birisin. Sensiz şampiyonluğun gelmesi zor. Bizim için çok önemlisin" dediği öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan Michy Batshuayi'ye: ''Bizim için önemlisin!''
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03 Ağustos 2023 11:14

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de birçok önemli isim ilk 11 dışında kalıyor. Bu isimlerin başında da Michy Batshuayi geliyor.

Edin Dzeko sarı-lacivertli takıma geldikten sonra hem birinci forvet hem de kaptan oldu. Teknik Direktör İsmail Kartal sistemi Dzeko'nun etrafında şekillendiriyor. Sürekli oynamayı bekleyen Batshuayi ise Zimbru ile oynanan ilk maçta yedek kalınca hayal kırıklığı yaşamıştı.

Son beş dakikada süre alan deneyimli futbolcu buna tepki göstermişti.

RÖVANŞ MAÇINA 11'DE BAŞLADI

İkinci maçta ilk 11'de başlayan Batshuayi iki gol kaydetti ve morallendi. Bu iki maç arasında Teknik Direktör İsmail Kartal futbolcusu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Batshuayi'ye Fenerbahçe için çok önemli bir isim olduğu vurgulandı. Takımdaki farklı tipte golcülerden biri olduğu belirtilerek, "Sensiz şampiyonluğun gelmesi zor" denildi.

GELEN TEKLİFLER REDDEDİLİYOR

Batshuayi'ye ciddi teklifler olsa da teknik heyet yolları ayırmayı kesinlikle düşünmüyor. Tecrübesi, fiziksel özellikleri ve önde baskıyı iyi yapması futbolcuyu değerli kılan unsurlar.

Dzeko da 37 yaşında ve her maç oynaması zor. Fiziksel olarak tempoyu kaldırması mümkün değil. Geçen sezon İnter'de ilk 11'de yer alan futbolcu maçların son yarım saatinde oyundan çıkıyordu.

Arka arkaya maç olduğu dönemde de arada kulübede başlıyordu. Sarı-lacivertli ekipte de benzer bir durum yaşanacak. Bu yüzden Batshuayi de teknik heyet için en az Dzeko kadar önem taşıyor.

TADIC İLE UYUM YAKALAMASINI İSTİYOR

Son maçta teknik heyet Tadic-Batshuayi bağlantısını denedi. Takımının beyni pozisyonunda olan Tadic ile Batshuayi'nin de uyum yakalaması hedeflendi.

Teknik Direktör İsmail Kartal Batshuayi'nin yanısıra farklı isimlerle de görüşmeler yapıyor. Kartal bu sezon üç kulvarda herkese ihtiyaç olduğunu, hiçbir oyuncunun sürekli oynama ihtimali bulunmadığını özellikle belirtiyor.

 

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