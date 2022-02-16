Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı öncesinde düzenenlenen basın toplantısında Mesut Özil ile ilgili konuştu.



"MESUT İLE HİÇBİR PROBLEMİMİZ YOK"



"Mesut Özil'i gözden mi çıkardınız?" sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal "Öncelikle siz de takdir edersiniz ki kovid dünyayı sarmış. Plan yapıyorsunuz ama maçta oyuncunuz olmuyor. Biz Fenerbahçeyiz biz bahaneye sığınmıyoruz. Biz çok çalışıyoruz. Hala oynatmak istediğim oyun bu değil. Fenerbahçe karakterini sahaya koyacak bir planım var. Oyuncularım da sinyallerini veriyor. Hasta ve sakat oyuncularımız dönünce rayına oturacaktır. Oyuncularım da çok çalışıyor. Bizim şu an birkaç galibiyete ihtiyacımız var. Başarırsak daha yüksek bir performans ortaya çıkacak. Taraftarımız merak ermesin bir bu arma için onlar için çok çalışıyoruz. Ben takımımın yükselişini görüyorum. Mesut'a gelince bizim en değerli oyuncularımızdan bir tanesi ama 30 gün aradan sonra dün ilk kez idmana çıktı. Ona saygı duyuyoruz. Bizim kaptanımızdır. Sakatlığından dolayı bizimle olamadı. Biz onu oynatmayı düşünüyoruz. Her gün Samandıra'da birlikteyiz hiçbir problemimiz yok." ifadelerini kullandı.





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