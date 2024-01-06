'de istediği forma şansını bulamayan'e gün doğdu... Teknik direktörFenerbahçeli, 13 Ocak'ta start alacak Afrika Kupası nedeniyle yaklaşık 1 ay Fenerbahçe'den uzak kalacak. Nijerya Milli Takım kadrosuna çağrılan Osayi'nin yerine sağ bek mevkinehazırlanıyor.Ferdi Kadıoğlu sağ bek oynayabilmesine karşın Alexander Djiku'nun da Gana Milli Takımı'na çağrılması nedeniyle Jayden Oosterwolde stoperde değerlendirilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Mert Müldür ile özel olarak ilgilendiği ve süreçte kendisine görev vereceği öğrenildi.Kartal, Bright Osayi- Samuel'in yokluğunda 11'de şans vereceği Mert Müldür'le idman öncesinde kısa bir görüşme gerçekleştirdi.Yıldız oyuncuya güvendiğinin altını çizen Kartal,diye konuştu.Sezon başında Sassuolo'dan Fenerbahçe'ye katılan Mert Müldür bu sezon ligde ve Avrupa'dasüre aldı. 24 yaşındaki oyuncunun ocak ayında göstereceği performansBright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyecek. Mert de en az 4 karşılaşmada oynayacak. Tecrübeli oyuncu, bu maçlarda göstereceği performansla formayı dönüşte Osayi'ye vermeyebilir.