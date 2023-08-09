İsmail Kartal'dan Maribor maçı sözleri: ''Farklı olacak''

Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri Maribor'un Zimbru'dan daha organize bir takım olduğunu belirterek oyuncularından Sloven ekibini hafife almamalarını istedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'dan Maribor maçı sözleri: ''Farklı olacak''
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09 Ağustos 2023 09:19
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Perşembe günü Ülker Stadı'nda Maribor'u konuk edecek. Bu sezon kadrosunu birbirinden kaliteli isimlerle güçlendiren ve Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da başarılı olmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde müsabaka öncesi teknik heyetten oyunculara uyarılar geldi.

Fenerbahçe 2. turda karşılaştığı Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla çok rahat geçmişti. Teknik patron İsmail Kartal, Maribor'un Zimbru'dan daha iyi ve daha organize bir takım olduğunu belirterek oyuncularından rakibi kesinlikle hafife almamalarını istedi.

''FARKLI OLACAK''

Maribor'un Avrupa kupalarında deneyimli bir kulüp olduğuna vurgu yapan Kartal'ın, ''Bu maç farklı olacak. Zimbru'ya göre daha iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zimbru ile oynadığımız maçları unutun. Rakibi küçümsemeden işimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Kendi sahamızda hem iyi futbol oynayıp hem de güzel bir sonuç alarak yolumuza devam etmemiz lazım'' ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Differdange'yi eleyen Maribor, Slovenya Ligi'ne de iyi bir başlangıç yaptı. Radomlje'yi 4-0, Kidricevo'yu 1-0 mağlup eden Maribor'un pazar günü NS Mura ile oynaması gereken lig maçı da Fenerbahçe karşılaşmaları nedeniyle ertelendi. 



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