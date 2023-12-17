İsmail Kartal'dan Livakovic kararı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Spartak Trnava maçında yedek oturan Dominik Livakovic'in Kayserispor deplasmanında yeniden kaleye geçmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmail Kartal'dan Livakovic kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Aralık 2023 13:39
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Spartak Trnava maçında kulübeye çektiği Dominik Livakovic ile ilgili kararını verdi.

Hafta içindeki Spartak Trnava karşılaşmasında teknik direktör İsmail Kartal, eldivenleri İrfan Can Eğribayat'a teslim etmişti.

Bu mücadelede yedek soyunan Kanarya'nın birinci kalecisi konumundaki Dominik Livakovic'in, Kayserispor deplasmanında yeniden kaleye geçmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Hırvat kaleci, Fenerbahçe'nin kalesini koruduğu 15 resmi maçta 19 gol yedi, 6 maçta ise kalesini gole kapattı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery