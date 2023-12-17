Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Spartak Trnava maçında kulübeye çektiği Dominik Livakovic ile ilgili kararını verdi.
Hafta içindeki Spartak Trnava karşılaşmasında teknik direktör İsmail Kartal, eldivenleri İrfan Can Eğribayat'a teslim etmişti.
Bu mücadelede yedek soyunan Kanarya'nın birinci kalecisi konumundaki Dominik Livakovic'in, Kayserispor deplasmanında yeniden kaleye geçmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Hırvat kaleci, Fenerbahçe'nin kalesini koruduğu 15 resmi maçta 19 gol yedi, 6 maçta ise kalesini gole kapattı.
Hafta içindeki Spartak Trnava karşılaşmasında teknik direktör İsmail Kartal, eldivenleri İrfan Can Eğribayat'a teslim etmişti.
Bu mücadelede yedek soyunan Kanarya'nın birinci kalecisi konumundaki Dominik Livakovic'in, Kayserispor deplasmanında yeniden kaleye geçmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Hırvat kaleci, Fenerbahçe'nin kalesini koruduğu 15 resmi maçta 19 gol yedi, 6 maçta ise kalesini gole kapattı.