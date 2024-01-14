İsmail Kartal'dan Krunic ve Bonucci açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçı öncesi açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan Krunic ve Bonucci açıklaması!
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14 Ocak 2024 18:41
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu.

BONUCCI VE KRUNIC

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Bonucci ve Krunic katkı verecekler. Kaliteli oyuncular. 3 kulvarda yarışıyoruz. Çubukluyu giyen her oyuncu değerlidir. Onlar da en değerlilerden olacaklar. Bonucci'nin kariyeri belli, Krunic Milan'dan geldi." dedi.

"TEK YOL VAR, KAZANMAK"

İsmail Kartal ayrıca, "Bizim dikkat etmemiz gereken tek yol var, kazanmak. Şampiyonluğa oynuyoruz. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Bazen istedikleriniz olmuyor, hamleler yapıyorsunuz. Bu akşam burada oyuncularımızın neler yapacağını, kalitesini biliyoruz. İnşallah iyi oyun ve 3 puanla evimize döneriz." ifadelerini kullandı.

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