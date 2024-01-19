İsmail Kartal'dan kıyafet totemi

FENERBAHÇE HABERLERİ: Trabzonspor mağlubiyeti sonrası takım elbisesini çıkaran İsmail Kartal, 4 maçtır da beyaz boğazlı kazağı ile saha kenarında boy gösteriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmail Kartal'dan kıyafet totemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2024 08:24
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yine kıyafetleriyle gündemde…

Sezon başında giydiği lacivert elbisesini kaybetmediği 19 maçlık bölümde hiç çıkarmayan tecrübeli hocanın uğur denediği iddia edilmişti.

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası takım elbisesini çıkaran Kartal, 4 maçtır da beyaz boğazlı kazağı ile saha kenarında boy gösteriyor.

Takım, bu süreçte İstanbulspor'u 5-1, Konya'yı 7-1, Gaziantep'i 1-0 ve son olarak kupada Adanaspor'u 6-0 mağlup etti.

Sosyal medyada da 'Hoca yaz sıcağında da kıyafeti çıkarmaz' yorumları yapılmaya başladı.

İSMAİL KARTAL'IN PERFORMANSI

62 yaşındaki çalıştırıcı, 33 maçta 28 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 2.61 puan ortalaması yakaladı.   

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery