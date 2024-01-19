İsmail Kartal'dan kıyafet totemi

Teknik Direktörüyine kıyafetleriyle gündemde…Sezon başında giydiği lacivert elbisesini kaybetmediği 19 maçlık bölümde hiç çıkarmayan tecrübeli hocanın uğur denediği iddia edilmişti.Trabzonspor mağlubiyeti sonrası takım elbisesini çıkaran Kartal, 4 maçtır da beyaz boğazlı kazağı ile saha kenarında boy gösteriyor.Takım, bu süreçte İstanbulspor'u 5-1, Konya'yı 7-1, Gaziantep'i 1-0 ve son olarak kupada Adanaspor'u 6-0 mağlup etti.Sosyal medyada dayorumları yapılmaya başladı.62 yaşındaki çalıştırıcı, 33 maçta 28 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 2.61 puan ortalaması yakaladı.