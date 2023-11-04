İsmail Kartal'dan kırmızı kart uyarısı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçı öncesi oyuncularına kırmızı kart konusunda uyarıda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmail Kartal'dan kırmızı kart uyarısı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2023 11:20
Fenerbahçe, Trabzonspor'un hızlı ve teknik kanat oyuncuları karşısında Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel'in süratine güveniyor.

İsmail Kartal, 2.01 m.'lik Paul Onuachu'nun hava toplarında üstünlük kurması halinde ise onun pas verdiği bölgeye yoğun pres yaparak Trabzonspor'un ataklarını önleme talimatı verdi.

KIRMIZI KART UYARISI

Tecrübeli teknik adamın ısrarla üzerinde durduğu bir diğer konu ise kırmızı kart. Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı son 4 resmi maçın 3'ünde 10 kişi kaldı. Kartal, bu konuya dikkat çekerek futbolcularından son derece dikkatli davranmalarını istedi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery