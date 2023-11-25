İsmail Kartal'dan Karagümrük maçına yepyeni savunma!

ve'nun sakatlanmalarının ardından'in sarı kart cezalısı olması,bu nedenle Karagümrük karşılaşmasında'e,'na, stoperde deve'ye şans verecek.Kartal, Ülker Stadı'nda 3-2 kaybedilen Trabzonspor maçında yaptığı hatalar sonrası taraftarların protestolarına maruz kalan Samet ile özel görüşmeler yaparak moral verdi.Hafta içinde A Milli Takım'ın Galler ile 1-1 berabere kaldığı maçta sahanın en iyileri arasında yer alan Samet'in ise özgüveninin yerine geldiği öğrenildi. Genç futbolcu, kendisinin çok iyi hissettiğini belirterek,dedi.