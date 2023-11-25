İsmail Kartal'dan Karagümrük maçına yepyeni savunma!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynayacağı Vavacars Karagümrük maçına, sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu nedeniyle yepyeni bir defans kurgusuyla çıkacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
İsmail Kartal'dan Karagümrük maçına yepyeni savunma!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2023 10:24
Son güncelleme 25 Kasım 2023 10:25
Serdar Aziz, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun sakatlanmalarının ardından Bright Osayi-Samuel'in sarı kart cezalısı olması, Fenerbahçe savunmasındaki eksiklerin sayısını 4'e yükseltti.

Teknik direktör İsmail Kartal bu nedenle Karagümrük karşılaşmasında sağ bekte Mert Müldür'e, sol bekte Ferdi Kadıoğlu'na, stoperde de Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'ye şans verecek.

İSMAİL KARTAL, SAMET İLE GÖRÜŞÜP MORAL VERDİ

Kartal, Ülker Stadı'nda 3-2 kaybedilen Trabzonspor maçında yaptığı hatalar sonrası taraftarların protestolarına maruz kalan Samet ile özel görüşmeler yaparak moral verdi.



"SADECE SAHAYA ODAKLANDIM"

Hafta içinde A Milli Takım'ın Galler ile 1-1 berabere kaldığı maçta sahanın en iyileri arasında yer alan Samet'in ise özgüveninin yerine geldiği öğrenildi. Genç futbolcu, kendisinin çok iyi hissettiğini belirterek, "Fenerbahçe'de de çok iyi işler yapabileceğime inanıyorum. Sadece sahaya odaklanmış durumdayım. Tek düşüncem takımıma katkı sağlamak" dedi. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery