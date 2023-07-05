İsmail Kartal'dan kaleci transferi açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, imza töreninde kaleci transferi açıklaması yaptı.
"Yabancı kaleci transferi olacak mı?" sorusuna İsmail Kartal şu yanıtı verdi:
"Kalecilerimiz devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçti. Moral ve motivasyonu yerinde. Bu süreci başkanımızla yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. 'Altay gitsin! Ya da bir kaleci alalım' gibi bir durum yok. Süreci takip ediyoruz, buna göre karar vereceğiz"
"Yabancı kaleci transferi olacak mı?" sorusuna İsmail Kartal şu yanıtı verdi:
"Kalecilerimiz devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçti. Moral ve motivasyonu yerinde. Bu süreci başkanımızla yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. 'Altay gitsin! Ya da bir kaleci alalım' gibi bir durum yok. Süreci takip ediyoruz, buna göre karar vereceğiz"