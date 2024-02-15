İsmail Kartal'dan kadroya neşter!

Alanyaspor beraberliğinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi sürpriz kararlara imza attı.
Fenerbahçe Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'la Kadıköy'de 2-2 berabere kalmış, hesapta olmayan bu puan kaybının ardından liderlik koltuğunu takipçisi Galatasaray'a kaptırmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncu değişiklikleri ve ilk 11 seçimi nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı. Deneyimli teknik adam Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi sürpriz kararlar aldı.
KADRODA ROTASYON
Fenerbahçe'de teknik heyet kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İsmail Kartal'ın Alanyaspor beraberliğinde hataları büyüktü. Kulüp içinde bu karşılaşmada puan kaybedilmesinde teknik adamın tercihlerinin belirleyici olduğu fikri hakim. İsmail Kartal ise doğru kararlar verdiğini düşünüyor. Deneyimli hocanın bu yüzden kadroda değişikliğe gitme hazırlığında olduğu öğrenildi.
FRED'İN YOKLUĞUNDA MERT HAKAN 11'E
Son dönemde düşüş içinde olan bazı oyuncuların yedeğe çekilme ihtimali söz konusu. Bu çerçevede İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'e dönme ihtimali yüksek. Ayrıca Mert Hakan Yandaş'ın da Fred'in yokluğunda görev yapması bekleniyor. İsmail Yüksek, Alanyaspor maçında 8 numarada tam olarak isteneni veremedi. Ayrıca savunma için de Leonardo Bonucci'nin 11'e girme ihtimalinin olduğu öğrenildi. İtalyan stoperin özellikle top tekniği ve soğukkanlılığı ile panik anında çözüm üretebilme kapasitesi var.
SZYMANSKI DİNLENDİRİLEBİLİR
Son haftalarda form grafiği düşen Sebastian Szymanski'nin de bir süre dinlendirilmesi ve takıma taze kan olabilecek isimlerin 11'e dahil edilmesi söz konusu. Bu paralelde Çaykur Rizespor deplasmanında hem ilk 11'de hem de bazı oyuncuların pozisyonunda önemli değişiklikler bekleniyor.
Fenerbahçe Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'la Kadıköy'de 2-2 berabere kalmış, hesapta olmayan bu puan kaybının ardından liderlik koltuğunu takipçisi Galatasaray'a kaptırmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncu değişiklikleri ve ilk 11 seçimi nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı. Deneyimli teknik adam Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi sürpriz kararlar aldı.
KADRODA ROTASYON
Fenerbahçe'de teknik heyet kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İsmail Kartal'ın Alanyaspor beraberliğinde hataları büyüktü. Kulüp içinde bu karşılaşmada puan kaybedilmesinde teknik adamın tercihlerinin belirleyici olduğu fikri hakim. İsmail Kartal ise doğru kararlar verdiğini düşünüyor. Deneyimli hocanın bu yüzden kadroda değişikliğe gitme hazırlığında olduğu öğrenildi.
FRED'İN YOKLUĞUNDA MERT HAKAN 11'E
Son dönemde düşüş içinde olan bazı oyuncuların yedeğe çekilme ihtimali söz konusu. Bu çerçevede İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'e dönme ihtimali yüksek. Ayrıca Mert Hakan Yandaş'ın da Fred'in yokluğunda görev yapması bekleniyor. İsmail Yüksek, Alanyaspor maçında 8 numarada tam olarak isteneni veremedi. Ayrıca savunma için de Leonardo Bonucci'nin 11'e girme ihtimalinin olduğu öğrenildi. İtalyan stoperin özellikle top tekniği ve soğukkanlılığı ile panik anında çözüm üretebilme kapasitesi var.
SZYMANSKI DİNLENDİRİLEBİLİR
Son haftalarda form grafiği düşen Sebastian Szymanski'nin de bir süre dinlendirilmesi ve takıma taze kan olabilecek isimlerin 11'e dahil edilmesi söz konusu. Bu paralelde Çaykur Rizespor deplasmanında hem ilk 11'de hem de bazı oyuncuların pozisyonunda önemli değişiklikler bekleniyor.