İsmail Kartal'dan Joshua King'e: 'En iyi halinle dön'

Alanyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin Norveçli golcüsü Joshua King'e özel program uygulanıyor.
Ryan Kent lig listesine yazılmadığı için gelecek haftalarda King'e ihtiyacı olacak teknik direktör İsmail Kartal, oyuncusuyla bir görüşme yapıp, "Senin en iyi halinle dönmene ihtiyacımız var. Bunu düşünerek çalış" dedi.
SAKATLIKLARDAN ÇOK ÇEKTİ
32 yaşındaki futbolcu bu sezon sakatlıklardan çok çekti. King çeşitli problemler nedeniyle 11 maç kaçırdı. Son maçta o olmadığı için Kartal, Ryan Kent'i oyuna sokmuştu.
BU SEZON NE YAPTI?
King, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta 4 gol attı, 4 de asist yaptı.
Ryan Kent lig listesine yazılmadığı için gelecek haftalarda King'e ihtiyacı olacak teknik direktör İsmail Kartal, oyuncusuyla bir görüşme yapıp, "Senin en iyi halinle dönmene ihtiyacımız var. Bunu düşünerek çalış" dedi.
SAKATLIKLARDAN ÇOK ÇEKTİ
32 yaşındaki futbolcu bu sezon sakatlıklardan çok çekti. King çeşitli problemler nedeniyle 11 maç kaçırdı. Son maçta o olmadığı için Kartal, Ryan Kent'i oyuna sokmuştu.
BU SEZON NE YAPTI?
King, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta 4 gol attı, 4 de asist yaptı.