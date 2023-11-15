İsmail Kartal'dan izin yok: Aradan sonra hepsi dönecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, milli aradan sonra Rodrigo Becao hariç tüm sakatların iyileşmesini istiyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'dan izin yok: Aradan sonra hepsi dönecek
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15 Kasım 2023 08:29
Milli takım maçları nedeniyle Süper Lig'e verilen arada takıma perşembe gününe kadar izin veren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sakatlıkları bulunan futbolcuların ara vermeden tedavilerine devam etmelerini istedi.

7 FUTBOLCUNUN TAKIMA DÖNMELERİ BEKLENİYOR

Sağlık ekibine, milli aradan sonra Rodrigo Becao hariç tüm sakat futbolcuları düzelmiş olarak görmek istediğini söyleyen Kartal, tedavileri devam eden futbolculara da hiç ara vermeden hazırlanmalarını söyledi. Bu talimatla her gün Samandıra'ya giden futbolcular, tedavilerine, fizyoterapist nezaretinde çalışma ve güçlendirme antrenmanlarına devam ediyorlar.

BECAO HARİÇ HEPSİ DÖNECEK

Fred, Alexander Djiku, Mert Müldür, Serdar Aziz, Emre Mor, Joshua King, Mert Hakan Yandaş'ın takıma dönmesiyle birlikte ameliyat olan Becao haricinde eksik kalmayacak.



 
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