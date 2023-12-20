İsmail Kartal'dan İrfan Can Kahveci'ye Galatasaray uyarısı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'ye sarı kart görmemesi konusunda uyarı yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmail Kartal'dan İrfan Can Kahveci'ye Galatasaray uyarısı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2023 10:06
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'yi sarı kart görmemesi konusunda uyardı.

Sarı-Lacivertliler'de Galatasaray derbisi öncesinde İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu Kayserispor karşısında sarı kart görürse derbide cezalı duruma düşecekler.

Teknik direktör İsmail Kartal, iki oyuncusunu da kart görmemeleri için uyardı. Kartal'ın özellikle İrfan'ı, "Galatasaray derbisinde sen bana lazımsın. Sinirlerine hakim ol, sarı kart görme. Saha içinde sakin ol" diyerek uyardığı belirtildi. 

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery