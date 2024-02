İsmail Kartal'dan İrfan Can Kahveci kararı

Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olanBu sezon Fenerbahçe formasıyla kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, ligde son 2 maçtır yerini kaybetmişti.Teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'deki Antalyaspor ve Alanyaspor maçlarında sağ kanatta Cengiz Ünder'i tercih etmişti.Öte yandan deneyimli teknik adamın bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor maçına İrfan Can Kahveci'yle başlaması bekleniyor.Rizespor maçının ilk 11'ini büyük ölçüde belirleyen İsmail Kartal'ın zorlu maça şu kadroyla çıkması bekleniyor:: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.