İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat'a moral konuşması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın son haftalarda kaleyi devralan ve gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan İrfan Can Eğribayat'la Livakovic transferi sonrasında özel olarak görüştüğü öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat'a moral konuşması
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28 Ağustos 2023 10:21
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın İrfan Can Eğribayat'la Livakovic transferi sonrasında özel olarak görüştüğü öğrenildi.

Kartal'ın İrfan'a, "Sakın moralini bozma. O dünya çapında bir kaleci. Onunla rekabet etmek için daha fazla çalışacaksın. Ben Livakovic geldi diye direkt formayı ona verecek değilim. Sen hak ettiğin sürece forma senin" diyerek oyuncusuna moral verdiği belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon 3 karşılaşmada kaleyi koruyan İrfan Can Eğribayat kalesini 2 maçta gole kaparken sadece 1 gol yedi. 



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