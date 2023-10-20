Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal milli takımlara giden tüm oyuncuların dönmesinin ardından dün futbolcularıyla bir toplantı yaparak, pazar günü karşılaşacakları Atakaş Hatayspor'a ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
Volkan Demirel'in yönettiği bordo beyazlıların hızlı ve kompakt bir futbol oynadığına dikkat çeken Kartal, "Rakip çok tehlikeli. Hepinizden bu maçta ful konsantrasyon istiyorum" uyarısını yaptı.
TOPLAM 7 GOL VE 4 ASİST ÜRETTİLER
Hatayspor'daki Azeri forvet Renat Dadashov (2 gol), Nijeryalı orta saha Fiyaso Dele-Bashiru (4 gol, 3 asist) ve Honduraslı kanat oyuncusu Rigoberto Rivas'ın (1 gol, 1 asist), ülkelerinin milli takımlarında oynadığını belirten Kartal, sezona çok iyi başlayan bu futbolcuların yakın takip altında tutulmasını istedi.
Volkan Demirel'in yönettiği bordo beyazlıların hızlı ve kompakt bir futbol oynadığına dikkat çeken Kartal, "Rakip çok tehlikeli. Hepinizden bu maçta ful konsantrasyon istiyorum" uyarısını yaptı.
TOPLAM 7 GOL VE 4 ASİST ÜRETTİLER
Hatayspor'daki Azeri forvet Renat Dadashov (2 gol), Nijeryalı orta saha Fiyaso Dele-Bashiru (4 gol, 3 asist) ve Honduraslı kanat oyuncusu Rigoberto Rivas'ın (1 gol, 1 asist), ülkelerinin milli takımlarında oynadığını belirten Kartal, sezona çok iyi başlayan bu futbolcuların yakın takip altında tutulmasını istedi.