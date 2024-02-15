İsmail Kartal'dan Galatasaray tespiti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de yeniden zirveye kurulmak için kolları sıvadı.
"PUAN KAYBEDECEKLER"
Fenerbahçe'nin 16 günde dört, Galatasaray'ın ise 18 günde altı maça çıkacağını oyuncularına anlatan Kartal, takımıyla yaptığı toplantıda, "Rakibimiz de puan kaybedecek, yeter ki biz maçlarımızı kazanalım" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılıların yoğun maç trafiğinde hata yapacağına inanan tecrübeli çalıştırıcı, ayaklarına gelecek fırsatın tepilmemesini istiyor.
"PUAN KAYBEDECEKLER"
Fenerbahçe'nin 16 günde dört, Galatasaray'ın ise 18 günde altı maça çıkacağını oyuncularına anlatan Kartal, takımıyla yaptığı toplantıda, "Rakibimiz de puan kaybedecek, yeter ki biz maçlarımızı kazanalım" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılıların yoğun maç trafiğinde hata yapacağına inanan tecrübeli çalıştırıcı, ayaklarına gelecek fırsatın tepilmemesini istiyor.
Kaynak: Sözcü