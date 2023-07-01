İsmail Kartal'dan Galatasaray'a mesaj: 'Artık işler değişti'

Fenerbahçe'de teknik ekip, bu sezon ilk resmi maçına 27 Temmuz'da Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda çıkacak. Ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın 1 numaralı önceliği belli: Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa Finali...
Bu maçın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. İki takım da Avrupa'da peş peşe eleme müsabakalarına çıkacak. Buna rağmen 6 Ağustos Pazar günü, muhtemel tarih olarak görünüyor.
"ARTIK İŞLER DEĞİŞTİ"
Galatasaray, geçen sezon hem şampiyon oldu hem de Fenerbahçe'yi her iki maçta da 3-0'lık skorlarla mağlup ederek ezeli rakibine büyük bir darbe vurdu. İsmail Kartal'ın ilk amacı, 25 Ağustos 2014'teki gibi ezeli rakibini yenerek Süper Kupa'yı müzeye götürmek.
Tecrübeli teknik adam böylece hem sezona kupayla başlayıp takımı ve taraftarı havaya sokmak, hem de Galatasaray'a, "Artık işler değişti, şampiyonluğun en büyük adayı biziz" mesajı vermek istiyor.
2014'te kazanılan Süper Kupa, bu sezonki Türkiye Kupası alınana kadar Fenerbahçe'nin kazandığı son kupa olmuştu.
Bu maçın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. İki takım da Avrupa'da peş peşe eleme müsabakalarına çıkacak. Buna rağmen 6 Ağustos Pazar günü, muhtemel tarih olarak görünüyor.
"ARTIK İŞLER DEĞİŞTİ"
Galatasaray, geçen sezon hem şampiyon oldu hem de Fenerbahçe'yi her iki maçta da 3-0'lık skorlarla mağlup ederek ezeli rakibine büyük bir darbe vurdu. İsmail Kartal'ın ilk amacı, 25 Ağustos 2014'teki gibi ezeli rakibini yenerek Süper Kupa'yı müzeye götürmek.
Tecrübeli teknik adam böylece hem sezona kupayla başlayıp takımı ve taraftarı havaya sokmak, hem de Galatasaray'a, "Artık işler değişti, şampiyonluğun en büyük adayı biziz" mesajı vermek istiyor.
2014'te kazanılan Süper Kupa, bu sezonki Türkiye Kupası alınana kadar Fenerbahçe'nin kazandığı son kupa olmuştu.