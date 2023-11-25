Kadıköy'de pazar günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Fred, sakatlıklarını atlatmalarına rağmen 90 dakikayı çıkarabilecek seviyeye gelemediler.
Fred için milli ara öncesi "Adana Demirspor maçına yetişir mi?" tartışmaları yapılırken Brezilyalı orta sahanın kondisyon açısından hâlâ yüzde yüzlük seviyede olmadığı belirtildi. Teknik direktör İsmail Kartal, doktorlardan gelecek son rapor doğrultusunda bir karar verecek.
ZAJC, CRESPO'YA GÖRE BİR ADIM ÖNDE
Ancak deneyimli antrenörün şu an için düşüncesi, iki futbolcusunu da riske atmadan diğer hafta oynanacak Sivasspor maçına taşımak. Kartal, Djiku'nun forma giyememesi durumunda stoperi Samet Akaydın ve Oosterwolde ikilisinden oluşturacak. Tecrübeli hoca, Osayi'nin yokluğunda sağ bekte Mert Müldür'e görev verirken sol bekte ise Ferdi Kadıoğlu her zamanki gibi sahada olacak. İsmail Kartal, Fred'in oynamaması halinde ise Crespo ve Zajc ikilisi arasından bir seçim yapacak. Zajc, takım arkadaşına göre bir adım önde bulunuyor.
SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU
BECAO: Ocak ayının ilk haftalarında dönmesi bekleniyor.
SERDAR AZİZ: Aralık ayının ilk haftası oynayabilecek duruma gelmesi planlanıyor.
DJİKU: Bireysel çalışmalara başladı. Bu hafta kadroda olmayacak. Salon ve bireysel çalışmalara bir süre daha devam edecek. Sivasspor maçına yetişme ihtimali var.
FRED: Sakatlığını atlattı. Salonda güçlendirme ve bireysel yoğunluk idmanları yapıyor. Oyuncu en iyi haline gelene kadar korumak isteniyor. Son karar İsmail Kartal'ın.
JOSHUA KİNG, EMRE MOR VE CENGİZ ÜNDER: Tüm taktik idmanlarında yer aldılar. İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde forma giyebilecekler.
Fred için milli ara öncesi "Adana Demirspor maçına yetişir mi?" tartışmaları yapılırken Brezilyalı orta sahanın kondisyon açısından hâlâ yüzde yüzlük seviyede olmadığı belirtildi. Teknik direktör İsmail Kartal, doktorlardan gelecek son rapor doğrultusunda bir karar verecek.
ZAJC, CRESPO'YA GÖRE BİR ADIM ÖNDE
Ancak deneyimli antrenörün şu an için düşüncesi, iki futbolcusunu da riske atmadan diğer hafta oynanacak Sivasspor maçına taşımak. Kartal, Djiku'nun forma giyememesi durumunda stoperi Samet Akaydın ve Oosterwolde ikilisinden oluşturacak. Tecrübeli hoca, Osayi'nin yokluğunda sağ bekte Mert Müldür'e görev verirken sol bekte ise Ferdi Kadıoğlu her zamanki gibi sahada olacak. İsmail Kartal, Fred'in oynamaması halinde ise Crespo ve Zajc ikilisi arasından bir seçim yapacak. Zajc, takım arkadaşına göre bir adım önde bulunuyor.
SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU
BECAO: Ocak ayının ilk haftalarında dönmesi bekleniyor.
SERDAR AZİZ: Aralık ayının ilk haftası oynayabilecek duruma gelmesi planlanıyor.
DJİKU: Bireysel çalışmalara başladı. Bu hafta kadroda olmayacak. Salon ve bireysel çalışmalara bir süre daha devam edecek. Sivasspor maçına yetişme ihtimali var.
FRED: Sakatlığını atlattı. Salonda güçlendirme ve bireysel yoğunluk idmanları yapıyor. Oyuncu en iyi haline gelene kadar korumak isteniyor. Son karar İsmail Kartal'ın.
JOSHUA KİNG, EMRE MOR VE CENGİZ ÜNDER: Tüm taktik idmanlarında yer aldılar. İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde forma giyebilecekler.