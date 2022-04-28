İsmail Kartal'dan Erol Bulut ve ikincilik mesajı

Fenerbahçe'de gündem Jorge Jesus ile yapılan görüşmeler. İsmail Kartal ise takımını Gaziantep FK ile yarın oynayacakları maça hazırlamaya çalışıyor. Tecrübeli teknik adam, özellikle son dönemde kendilerine yöneltilen övgülerin takım üzerinde olumsuz etki yaratmasından endişe ediyor. 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu konuyla ilgili öğrencilerine uyarılarda bulundu.İsmail Kartal, "Çok iyi bir dönemden geçiyoruz. Evet iyi bir yoldayız ancak henüz hedefimize varmadık, hiçbir şey başarmadık. 'Ligi ikinci bitirdik' demek için çok erken. Gaziantep'i yenerek hedefimiz yolunda aynı kararlılıkla ilerlemeye devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.İsmail Kartal, rakibin özellikle bu sezon deplasmanda kötü sonuçlar aldığını belirterek, "Bu avantaj gibi görülebilir ama futbolun güzelliği, beklenmedik maçlarda beklenmedik sonuçlar alınmasıdır. Başlarında bizi çok iyi tanıyan bir hocaları var. Son haftalarda seri yakalamamızı sağlayan azim ve mücadeleyi Gaziantep karşısında da sürdürmek zorundayız. Unutmayın, Konyaspor ikinci sırayı almak için hata yapmamızı bekliyor" diye konuştu.