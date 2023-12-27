Ligde 0-0 sona erenderbisinde Victor Nelsson'un yakın savunmasında kalaniçin özel plan üretiliyor. İsmail Kartal, onu demarke bırakacak hamle peşinde....Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile golsüz berabere kalırken rakip kaleye isabetli şut yollayamamıştı. 12 golle krallığı Mauro İcardi ile birlikte paylaşan Edin Dzeko da eski maçlara oranla fazla etkili olamamıştı.Victor Nelsson'un yakın markajında kalan Boşnak futbolcu için teknik direktör İsmail Kartal özel çözümler arıyor. Deneyimli çalıştırıcı, 38 yaşındaki oyuncuyu kaleye daha yakın ve demarke şekilde bırakmak için lig derbisinin aksine daha fazla isimle yüklenecek. Galatasaray ceza sahasına girecek her ekstra Fenerbahçeli sayesinde Dzeko'nun tecrübesiyle daha rahat pozisyon alabileceğini ve şut açısı oluşturabileceğini düşünüyor.Kartal, idmanda yıldız oyuncuyla baş başa da bir görüşme gerçekleştirdi. Performansından memnun olduğunu belirttikten sonra Riyad'daki kapışmada neler istediğini aktardı.Fenerbahçe forması ile toplam 22 resmi maça çıkan Dzeko, 16 gol atarken 7 de asist yaptı.