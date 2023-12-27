İsmail Kartal'dan Edin Dzeko için özel çözüm

FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig'de 0-0 biten Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Victor Nelsson'un yakın markajında kalan Edin Dzeko için teknik direktör İsmail Kartal özel çözümler arıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmail Kartal'dan Edin Dzeko için özel çözüm
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Aralık 2023 12:48
Ligde 0-0 sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Victor Nelsson'un yakın savunmasında kalan Edin Dzeko için özel plan üretiliyor. İsmail Kartal, onu demarke bırakacak hamle peşinde....

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile golsüz berabere kalırken rakip kaleye isabetli şut yollayamamıştı. 12 golle krallığı Mauro İcardi ile birlikte paylaşan Edin Dzeko da eski maçlara oranla fazla etkili olamamıştı.

DZEKO İÇİN ÖZEL PLAN

Victor Nelsson'un yakın markajında kalan Boşnak futbolcu için teknik direktör İsmail Kartal özel çözümler arıyor. Deneyimli çalıştırıcı, 38 yaşındaki oyuncuyu kaleye daha yakın ve demarke şekilde bırakmak için lig derbisinin aksine daha fazla isimle yüklenecek. Galatasaray ceza sahasına girecek her ekstra Fenerbahçeli sayesinde Dzeko'nun tecrübesiyle daha rahat pozisyon alabileceğini ve şut açısı oluşturabileceğini düşünüyor.

İDMANDA BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Kartal, idmanda yıldız oyuncuyla baş başa da bir görüşme gerçekleştirdi. Performansından memnun olduğunu belirttikten sonra Riyad'daki kapışmada neler istediğini aktardı.



FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe forması ile toplam 22 resmi maça çıkan Dzeko, 16 gol atarken 7 de asist yaptı.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery