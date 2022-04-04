İsmail Kartal, Kayseri galibiyetinin ardından soyunma odasında tüm takımı kutladı. Ancak tecrübeli teknik adam Diego Rossi'yi özel olarak tebrik etti.



Yıldız futbolcu, Uruguay'dan uzun bir yolculukla İstanbul'a döndükten sonra takımla sadece bir idmana çıkmıştı. Buna rağmen Kartal, öğrencisine güvendi.



Rossi de ilk 11'de başladığı maçta harika bir gole imza attı, 70 dakika boyunca müthiş bir şekilde mücadele ederek hocasının güvenini boşa çıkarmadı.













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