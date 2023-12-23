İsmail Kartal'dan derbi için çifte plan!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de orta sahada Miguel Crespo-İsmail Yüksek ikilisi ağır basarken İrfan Can Kahveci iki bölge için de hazırlandı. İsmail Kartal, maç içinde bir aksilik olması durumunda 8 numaraya yükselişte olan milli oyuncuyu kaydırabilir.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan derbi için çifte plan!
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23 Aralık 2023 12:14
Fenerbahçe'de kart cezası nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Fred'in eksikliği teknik direktör İsmail Kartal'ın da planlarını bozdu.

Deneyimli teknik adam, Brezilyalı oyuncunun yokluğunda Miguel Crespo'nun formasını garanti altına aldı. Portekizli futbolcunun yanında ise iki alternatif var: İsmail Yüksek & İrfan Can Kahveci... Bu iki oyuncu üzerinde duran deneyimli çalıştırıcı, İsmail Yüksek'e yoğunlaştı. Bu sezon Fred ile iyi bir ikili olan milli futbolcunun, Crespo ile birlikte savaşçı özelliğinden faydalanmak isteyen Kartal, orta sahada hazırlıklarını buna göre yapıyor.

TORREİRA UYARISI

Bu ikiliden özellikle Torreira üzerine baskı kurmalarını ve kendi savunmasından top alarak oyun kurmasını engellemelerini istedi.

KARTAL'IN YENİ JOKERİ

Orta sahada Crespo-İsmail Yüksek ikilisi ağır basarken İrfan Can Kahveci iki bölge için de hazırlandı. İsmail Kartal, maç içinde bir aksilik olması durumunda 8 numaraya yükselişte olan milli oyuncuyu kaydırabilir. Cengiz Ünder'i sağ kanada alıp, İrfan'ı da orta sahada kullanma çalışmaları yapan deneyimli çalıştırıcı, maç günü bu konudaki kararını bir kez daha gözden geçirecek.



DZEKO MÜJDESİ

Sakatlığı nedeniyle Çarşamba günü oynanan Kayserispor maçının kadrosunda yer almayan Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen 37 yaşındaki forvet, dünkü antrenmana çıktı ve takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli oyuncunun, Pazar günkü derbide sahada olacağı öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın en büyük kozu olan Edin Dzeko'nun dönüşü, sarı-lacivertli ekibi sevindirdi.

BİRİNCİ PLAN



ALTERNATİF FALAN



 

 
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