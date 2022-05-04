İsmail Kartal'dan derbi açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisine en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmail Kartal'dan derbi açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2022 18:10
Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal açıklamada bulundu.

Bayramın 3. günü gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Kartal, "Her hafta olduğu gibi Beşiktaş maçına da en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ