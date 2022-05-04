İsmail Kartal'dan derbi açıklaması

Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal açıklamada bulundu.



Bayramın 3. günü gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Kartal, "Her hafta olduğu gibi Beşiktaş maçına da en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe, Beşiktaş ile 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.







