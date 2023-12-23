'de teknik direktör, kart cezalısı'in yerine forma vereceğiile özel olarak görüştü.Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Fred forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal, kritik maçta orta sahada Miguel Crespo'ya görev verecek. Portekizli yıldızla görüşen Kartal,talimatını verdi.Ayrıca deneyimli hocanın Crespo'ya,dediği öğrenildi.Galatasaray derbisinde Fred'in görevini üstelenecek olan Crespo, karşılaşmanın en kritik adamı olacak.Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 7 maçta oynayan Crespo, 1 asist üretti.