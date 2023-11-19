İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e büyük destek

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder ile özel olarak görüştü. Deneyimli hoca, milli yıldıza destek oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e büyük destek
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19 Kasım 2023 12:31
Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder'e teknik direktör İsmail Kartal'dan tam destek geldi.

Milli futbolcu, Süper Lig'de 5 maçta sahada 108 dakika kalırken, 1 asiste imza attı.

"BEN SENİN KALİTENİ BİLİYORUM"

UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 3 maçta toplam 60 dakika süre alabilen Cengiz'e hocası tarafından, "Ben senin kaliteni biliyorum. Yaptığın işler ortada. Eleştiriler olabilir. Ancak bundan sonrası seninle ilgili. Önümüzde kazanılmayı bekleyen pek çok karşılaşma var. Zaten Milli Takım seçileri de senin formunu yakından takip ediyor. Artık verimli olma zamanı. Bunun için de çalışıp, takım olarak başaracağız" denildi. 



FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı. 
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