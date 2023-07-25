Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcu Osayi Samuel, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Zimbru maçına ilişkin Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu...

İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

OSAYI-SAMUEL'İN AÇIKLAMALARI:

İlk resmi maçımıza çıkacağız. Fizik ve oyun felsefesi olarak %100 hazır değiliz. %50-60 civarında hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Milli Takım nedeniyle geç dönenler var, sakat olanlar var. Fizik olarak herkesi aynı seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Sezon başı olduğu için işimiz kolay değil.Geçen sene farklı bir oyun sistemi vardı. Bizim oyun sistemimiz farklı. Bıraktığımız oyun sistemini devam ettireceğiz. Antrenmanlarda zorluklar yaşayabiliyoruz. Geçmişte beraber çalıştığımız oyuncular ne istediğimizi biliyor. Yeni arkadaşlara da çok net istediğimi anlattım. Onlar da bunu yavaş yavaş anlamaya başladı. Oyun felsefemizle ilgili inşallah güzel sinyaller veririz ve lige iyi başlarız.Yaptığımız ve yapabileceğimiz transferler var. Başkanımız ve yöneticilerimiz sıkı bir şekilde görüşmeleri sürdürüyorlar. Aramızda geç gelen ve kadroya alamadığımız oyuncular var. Kadroya olmayabilirler ama en kısa sürede takıma kazandıracağız.Transferler kolay olmuyor. Ya ekonomik sorun oluyor, ya başkaları devreye giriyor. Yıldız oyuncu olabilir ama ihtiyaç olan yerlere oyuncu alacağız.Kaleci için başkanımızla konuştuk. Başkanımız bu konuyu yürütüyor. Kaleci alacağız. Birkaç transfer yakında bitebilir. Çok önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların başında da kaleci var.Bütün kupalara talibiz. 2-3 oyuncumuza teklifler var.Yabancı konusunu konuşmaya kalkarsak, saatler sürebilir. Herkes şikayetçi. Burada bir ortak yol bulunması lazım. Başkanlar, teknik direktörler ve TFF bir toplantı yapmalı. Sadece başkanların alacağı bir karar değil. Teknik direktörler de bu işin içinde olmalı.Çubukluyu giyen, en iyi oyuncumuzdur. Çubuklu formayı giyen takım en iyi takımdır. Her futbolcumuz, üstündeki sorumluluğu bilecek. Buna inanın. Bu çocukların sadece sizin desteğinize ihtiyacı var. Sahaya çıkan takıma destek verin. Gerisi bizde.Dusan Tadic'e balıkçı bir aileden geldiğimi söyledim. O da bana balık tutmayı sevdiğini söyledi. Onun oğlu ve benim oğlumla birlikte Boğaz'da balık tutmaya gideceğiz.Cengiz Ünder üzerinden gitmeyelim. Cengiz gibi, Avrupa'nın önemli kulüplerinden oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor.Hocamızın nasıl bir oyun oynattığını herkes biliyor. O zaman da özgüvenli oynuyorduk. Fenerbahçe'de en iyi futbolumu İsmail Kartal döneminde oynadım. Rusya'da iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Oradan çıktığımı maçlar çok önemliydi.Şu anda Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Dedikoduları dinlemiyorum. Hocamıza inanıyorum, o da bana inandığını hissettiriyor.