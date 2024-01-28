İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü maçı öncesi açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü açıklaması!
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28 Ocak 2024 18:41
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü maçı öncesi konuştu.

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Şu anda Çağlar ile resmi imza atılmadı. İmzalar atıldıktan sonra konuşabiliriz. Takımıma gelince, her maça olduğu gibi iyi hazırlandık. Ankaragücü son haftalarda çıkışta olan bir takım. Son oynadığımız Başakşehir maçını kazanarak moral bulduk. Zor bir maçtı. Oradan aldığımız 3 puanla bu maça daha moralli ve özgüvenli çıkacağız. Taraftarlarımızın desteğiyle inşallah 3 puan alıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.

İsmail Kartal ayrıca, "Detaylar var. Oyuncularımıza hepsini aktardık. İyi konsantre olduk. 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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