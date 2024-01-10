İsmail Kartal'dan Bonucci yorumu

Maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Kartal, "Cezalı ve sakat oyuncularımızın takıma geri dönmeleri beni fazlasıyla mutlu ediyor, çünkü takım içinde rekabeti artırabiliyoruz. 3-4 günde bir maç oynadığımız için oyuncularımıza fazla yük bindirmeden, bu sıkışık periyodu bu şekilde atlatmayı planlıyoruz." dedi.





Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Leonardo Bonucci hakkında konuşan Kartal,sözlerini sarf etti.