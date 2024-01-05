Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Michy Batshuayi'yi ikinci yarıya hazırlıyor.
Edin Dzeko'yu, ilerlemiş yaşı nedeniyle idareli kullanmak isteyen Kartal, ocak ayı fikstüründe Batshuayi'ye daha fazla forma verecek.
"KENDİNİ HAZIR TUT"
Kurt hoca, Belçikalı golcüye "Kendini hazır tut. Sana güveniyorum" dedi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasını 20 karşılaşmada giyen Belçikalı golcü, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Edin Dzeko'yu, ilerlemiş yaşı nedeniyle idareli kullanmak isteyen Kartal, ocak ayı fikstüründe Batshuayi'ye daha fazla forma verecek.
"KENDİNİ HAZIR TUT"
Kurt hoca, Belçikalı golcüye "Kendini hazır tut. Sana güveniyorum" dedi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasını 20 karşılaşmada giyen Belçikalı golcü, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.