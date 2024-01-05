İsmail Kartal'dan Batshuayi'ye 'hazır ol' mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko'yu, ilerlemiş yaşı nedeniyle idareli kullanmak isteyen İsmail Kartal, ocak ayı fikstüründe Michy Batshuayi'ye daha fazla forma verecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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İsmail Kartal'dan Batshuayi'ye 'hazır ol' mesajı
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05 Ocak 2024 12:54
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Michy Batshuayi'yi ikinci yarıya hazırlıyor.

Edin Dzeko'yu, ilerlemiş yaşı nedeniyle idareli kullanmak isteyen Kartal, ocak ayı fikstüründe Batshuayi'ye daha fazla forma verecek.

"KENDİNİ HAZIR TUT"

Kurt hoca, Belçikalı golcüye "Kendini hazır tut. Sana güveniyorum" dedi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasını 20 karşılaşmada giyen Belçikalı golcü, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

 
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